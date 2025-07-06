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Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 6 липня 2025, 08:49
Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ
фото: Getty Images

У Вірменії відкинули заяву українського Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо того, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Джерело: заява вірменського Міністерства закордонних справ, "Новости-Армения", "Європейська правда"

Деталі: У МЗС Вірменії відкинули інформацію ГУР про можливе використання території країни, щоб посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу 

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"У відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав", – заявили у МЗС країни.

Зазначимо, 5 липня ГУР заявило, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

За даними ГУР, розгортання російських військ у Вірменії – це "елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації".

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Варто зазначити, що в останні дні між Москвою і Баку спалахнув дипломатичний конфлікт після затримання і убивства азербайджанців російськими силовиками.

Росія також втручається у внутрішні справи Вірменії, де викрили спробу повʼязаних із РФ сил організувати державний переворот.

ГУРВірменіяРосія
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