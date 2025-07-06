Ще 5 вбитих та 10 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині

За добу 5 липня у Донецькій та Херсонській областях через російські обстріли загинули 5 цивільних.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 5 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді.

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Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – по двоє в Андріївці, Новогригорівці та Покровську, ще одна у Рівному.

Водночас на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.