У РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс

Окупанти заявили, нібито за ніч на 6 липня знешкодили 120 українських безпілотників.

Джерело: МО РФ, Росавіація, ТАСС, "Настоящее время"

Деталі: Через небезпеку безпілотних атак 5 липня в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Через це всі графіки коригують, через що в аеропортах колапс і нові затримки.

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Наприклад, через небезпеку БПЛА в Шереметьєво скасували 174 рейси і затримали ще 47, через що в будівлі аеропорту зібралися натовпи.

Обмеження на прийом і випуск повітряних суден вдень 5 липня були введені в аеропорту Калуги, їх скасували тільки вранці наступного дня.

У нижегородському аеропорту "Стригіно" вже добу діє режим "Килим". Пасажири ночували на підлозі в залі очікування. Там скасували щонайменше 12 рейсів.

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У Пулково затримували понад 30 рейсів через небезпеку БПЛА.