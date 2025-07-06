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Харківщина: РФ вдарила дроном по автомобілю, загинула дитина, ще одна поранена

Роман ПетренкоНеділя, 6 липня 2025, 10:15
Харківщина: РФ вдарила дроном по автомобілю, загинула дитина, ще одна поранена
фото: НПУ

На Харківщині дві людини загинули та 11 поранені, у тому числі діти, через російські обстріли 5 липня.

Джерело: НПУ

Деталі: Уночі кілька районів Харкова були атаковані ворожими безпілотними літальними апаратами. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства, в будівлю  спорткомплексу, у житловій забудові.

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Поранення склом отримала жінка 46 років, а гострої реакції на стрес зазнала трирічна дівчинка. 

Через атаку ворожого дрона по цивільному автомобілю поблизу села Одноробівка Богодухівського району загинув 8-річний хлопчик. Чотирирічний хлопчик та 40-річний чоловік отримали поранення, 36-річна жінка – гостру реакцію на стрес.

Під щільними обстрілами з різного озброєння перебував Куп’янський район. Там загинув 59-річний цивільний чоловік. Двоє чоловіків та троє жінок отримали поранення.

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Харківська областьдітибезпілотники
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