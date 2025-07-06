Рятувальники попали під обстріл у Харкові та Херсоні
Неділя, 6 липня 2025, 12:22
У Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС попали під повторний обстріл росіян під час роботи.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зокрема, у Харкові уночі ворог вдарив за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.
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Пошкоджено пожежну автоцистерну.
У Херсоні вранці 6 липня на території АЗС виникла пожежа.
Під час її гасіння ворог атакував повторно, унаслідок удару пошкоджено автоцистерну рятувальників.
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В обох випадках особовий склад не постраждав.