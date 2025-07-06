Рятувальники попали під обстріл у Харкові та Херсоні

У Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС попали під повторний обстріл росіян під час роботи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зокрема, у Харкові уночі ворог вдарив за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.

Реклама:

Пошкоджено пожежну автоцистерну.

У Херсоні вранці 6 липня на території АЗС виникла пожежа.

Під час її гасіння ворог атакував повторно, унаслідок удару пошкоджено автоцистерну рятувальників.

РЕКЛАМА:

В обох випадках особовий склад не постраждав.