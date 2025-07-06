В Угорщині у ДТП потрапив автобус з українськими дітьми - майже 20 постраждалих

У неділю, 6 липня, між двома угорськими містами сталася аварія пасажирського автобуса, у якому перебували українці, внаслідок інциденту є постраждалі.

Джерело: МЗС, "Європейська правда"

Деталі: За повідомленням консульського відділу посольства України в Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

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Внаслідок аварії постраждали 19 людей, із них 17 – неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх українців зазнали важких травм. Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень.

Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок. Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

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Раніше у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.

А 4 липня внаслідок аварії автобуса у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія зазнали поранень четверо громадян України.