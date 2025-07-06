Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Угорщині у ДТП потрапив автобус з українськими дітьми - майже 20 постраждалих

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 6 липня 2025, 12:51
В Угорщині у ДТП потрапив автобус з українськими дітьми - майже 20 постраждалих
фото з відкритих джерел

У неділю, 6 липня, між двома угорськими містами сталася аварія пасажирського автобуса, у якому перебували українці, внаслідок інциденту є постраждалі.

Джерело: МЗС, "Європейська правда"

Деталі: За повідомленням консульського відділу посольства України в Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації. 

Реклама:

Внаслідок аварії постраждали 19 людей, із них 17 – неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх українців зазнали важких травм. Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень. 

Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок. Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди. 

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула. 

РЕКЛАМА:

Раніше у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей. 

А 4 липня внаслідок аварії автобуса у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія зазнали поранень четверо громадян України.

УгорщинаДТПдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський наполягає на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ
інфографікаМайже половина опитаних українців песимістично оцінюють майбутнє країни – КМІС
оновленоУ Києві вранці невідомий застрелив чоловіка, поліція з′ясовує обставини
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
Усі новини...
Угорщина
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
Україна викликала посла Угорщини через "недружні заяви Будапешта"
МЗС підняло на кпини нову антиукраїнську пропаганду Орбана: "Тупо, нудно й непереконливо"
Останні новини
12:43
На заході та в центрі України пройдуть дощі, на півдні і сході буде сильна спека
12:39
СБУ затримала жінку, яка на вказівку РФ планувала підірвати готель у Рівному
12:37
Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак у Червоному морі
12:34
В Україні зростає попит населення на валюту – НБУ
12:33
"Життя дитини оцінили у 5 тисяч". Як батьки судяться через загибель сина у таборі академії дочки ексчиновника
12:31
Підполковника запасу викрили на шпигунстві на користь Росії
12:30
Найбільший порт Європи готується до потенційної війни з Росією
12:29
Стефанішина: Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС
12:18
У Швейцарії схвалили перші у світі ліки від малярії для немовлят
12:01
Антирекорд: дефіцит бюджету Росії збільшився в шість разів за рік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: