Зеленський: Більшість з обміняних у червні українців були в полоні з 2022 року
Неділя, 6 липня 2025, 13:31
Президент Володимир Зеленський відзвітував, що у червні через обміни з РФ додому повернулися "сотні людей", більшість з яких були у полоні з 2022 року.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Реклама:
Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти.
Більшість із них були в полоні з 2022 року".
РЕКЛАМА:
Деталі: Глава держави нагадав, що разом з військовими повертали й цивільних.