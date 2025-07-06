Зеленський: Більшість з обміняних у червні українців були в полоні з 2022 року

Президент Володимир Зеленський відзвітував, що у червні через обміни з РФ додому повернулися "сотні людей", більшість з яких були у полоні з 2022 року.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти.

Більшість із них були в полоні з 2022 року".

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Деталі: Глава держави нагадав, що разом з військовими повертали й цивільних.