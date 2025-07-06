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ТЦК повідомив про побиття свого солдата на Рівненщині

Роман ПетренкоНеділя, 6 липня 2025, 14:11
ТЦК повідомив про побиття свого солдата на Рівненщині
фото: Getty Images

У Рівненському обласному ТЦК заявили, що під час оповіщення у селі Орлівка стався конфлікт.

Джерело: Рівненський обласний ТЦК та СП

Деталі: Зазначається, що у суботу 5 липня близько 13:00 під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

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На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений у лікарню.

За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань відкрили справу.

ТЦКРівненська область
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