ТЦК повідомив про побиття свого солдата на Рівненщині
Неділя, 6 липня 2025, 14:11
У Рівненському обласному ТЦК заявили, що під час оповіщення у селі Орлівка стався конфлікт.
Джерело: Рівненський обласний ТЦК та СП
Деталі: Зазначається, що у суботу 5 липня близько 13:00 під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.
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На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений у лікарню.
За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань відкрили справу.