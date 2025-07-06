У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами

У МЗС надали додаткові деталі аварії українського автобуса з дітьми, що сталась у неділю в Угорщині.

Джерело: МЗС, "Європейська правда"

Деталі: За оновленою інформацією, на момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

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За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 років народження).

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми. Вони будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група.

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Перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів.

Дипломати та консули посольства Угорщини разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Спершу повідомлялось про 19 постраждалих, серед яких 17 неповнолітніх неповнолітніх.