Росія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих

6 липня об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК, потім ФПВ-дроном – загинули четверо людей.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Зокрема, від КАБ загинуло двоє цивільних. Ще один 63-річний отримав травми.

Реклама:

Вже за 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя – 39-річна жінка і 40-річний чоловік загинули.

Серед пошкоджених обʼєктів - 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач, автомобіль.