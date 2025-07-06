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Росія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих

Роман ПетренкоНеділя, 6 липня 2025, 16:01
Росія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
фото: донецька облпрокуратура

6 липня об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК, потім ФПВ-дроном – загинули четверо людей.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Зокрема, від КАБ загинуло двоє цивільних. Ще один 63-річний отримав травми.

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Вже за 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя – 39-річна жінка і 40-річний чоловік загинули.

 

Серед пошкоджених обʼєктів - 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач, автомобіль.

Донецька областьКостянтинівкаобстріл
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