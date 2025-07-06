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Військові РФ вбили жителя Херсонщини

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 16:24
Військові РФ вбили жителя Херсонщини
Фото: Getty Images

Внаслідок атаки російських військових у неділю, 6 липня, загинув житель Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Сьогодні внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав житель Антонівки".

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Деталі: Відповідні служби встановлюють особу загиблого.

Передісторія:

  • У суботу вранці, 5 липня, російські війська обстріляли Новодмитрівку Херсонського району, внаслідок чого загинула місцева жінка.

Херсонська область
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