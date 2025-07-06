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У Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 17:05
У Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
Фото з відкритих джерел

У Києві в Деснянському районі біля ТЕЦ-6 в неділю вдень стався вибух, після якого у небо піднявся стовп чорного диму. О 17.11 пожежу ліквідували, постраждалих немає. 

Джерела: міський голова Києва Віталій Кличко, голова КМВА Тимур Ткаченко, "Київтеплоенерго"Головне управління ДСНС України у Києві, голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов

Деталі: За даними голови Деснянської РДА, підприємство, де стався вибух, розташоване за ТЕЦ-6. У вагончику охоронця сталося коротке замикання проводки. Під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну з мастилом.

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Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибух не пов’язаний із роботою ТЕЦ-6. 

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, на лівому березі Києва на декількох вулицях орієнтовно пів години не було світла у житлових будинках. Він також підтведив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. 

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За даними "Київтеплоенерго", ТЕЦ-6 працює у штатному режимі і загрози енергопостачанню Києва немає.

Дослівно з допису "Київтеплоенерго": "Інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає". 

За даними ДСНС, пожежа від вибуху виникла на площі 100 кв метрів, її загасили о 17.11.

 

Дослівно: "На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність".

 

Деталі: До гасіння залучили 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. 

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

вибухКиїв
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