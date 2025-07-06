Додон підтвердив переговори про створення проросійського "мегаблоку" на виборах у Молдові
Проросійський лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон публічно визнав, що напередодні парламентських виборів у країні ведуться переговори про створення єдиного політичного блоку лівих сил.
Джерело: допис Ігоря Додона на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда"
Деталі: Додон повідомив, що, найвірогідніше, до кінця липня буде оголошено про результати переговорів про створення блоку лівих сил, який на виборах протистоятиме проєвропейським партіям.
Пряма мова Додона: "Хочу підтвердити, що ми ведемо переговори, серйозні переговори про створення такого блоку на лівому фланзі".
Деталі: Назва такого блоку поки не розголошується. За словами Додона, нині проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.
Пряма мова Додона: "Але те, що такий блок може бути створений, я підтверджую".
Передісторія:
- Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив у неділю, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові, а очолити список має одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.
- Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.