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Додон підтвердив переговори про створення проросійського "мегаблоку" на виборах у Молдові

Христина Бондарєва, Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 18:23
Додон підтвердив переговори про створення проросійського мегаблоку на виборах у Молдові
Скриншот

Проросійський лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон публічно визнав, що напередодні парламентських виборів у країні ведуться переговори про створення єдиного політичного блоку лівих сил.

Джерело: допис Ігоря Додона на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда"

Деталі: Додон повідомив, що, найвірогідніше, до кінця липня буде оголошено про результати переговорів про створення блоку лівих сил, який на виборах протистоятиме проєвропейським партіям.

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Пряма мова Додона: "Хочу підтвердити, що ми ведемо переговори, серйозні переговори про створення такого блоку на лівому фланзі".

Деталі: Назва такого блоку поки не розголошується. За словами Додона, нині проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.

Пряма мова Додона: "Але те, що такий блок може бути створений, я підтверджую".

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Передісторія:

Молдовавибори
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