Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

На фото президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр/ Gitanas Nausėda, Х

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Джерело: допис Гітанаса Науседи у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

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Пряма мова Науседи: "Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі".

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