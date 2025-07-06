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Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Христина Бондарєва, Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 19:39
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
На фото президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр/ Gitanas Nausėda, Х

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Джерело: допис Гітанаса Науседи у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. 

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Пряма мова Науседи: "Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі".

Передісторія:

ЛитваНімеччина
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