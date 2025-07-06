Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
Неділя, 6 липня 2025, 19:39
Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.
Джерело: допис Гітанаса Науседи у соцмережі Х, пише "Європейська правда"
Деталі: Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.
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Пряма мова Науседи: "Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі".
Передісторія:
- Раніше у неділю Штайнмаєр, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що рішення про розгортання німецької бригади є зобов'язанням Берліна щодо безпеки Литви.
- 22 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.