Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні

Президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами щодо оборони та відновлення.

Джерело: заява Зеленського у недільному зверненні, пише "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні".

Реклама:

Деталі: Глава держави уточнив, що очікуються нові угоди з партнерами.

Пряма мова Зеленського: "Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості".

Нагадаємо: Наступного тижня, 10-11 липня, у Римі відбудеться конференція з питань відновлення України.

РЕКЛАМА:

9 липня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час війни Росії проти України.

Також, у межах британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч так званої "коаліції рішучих" – Володимир Зеленський долучиться онлайн з Рима.