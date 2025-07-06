Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
Президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами щодо оборони та відновлення.
Джерело: заява Зеленського у недільному зверненні, пише "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні".
Деталі: Глава держави уточнив, що очікуються нові угоди з партнерами.
Пряма мова Зеленського: "Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості".
Нагадаємо: Наступного тижня, 10-11 липня, у Римі відбудеться конференція з питань відновлення України.
9 липня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час війни Росії проти України.
Також, у межах британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч так званої "коаліції рішучих" – Володимир Зеленський долучиться онлайн з Рима.