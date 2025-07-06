У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів

У Росії через обмеження у повітряному просторі другий день поспіль спостерігається транспортний колапс. У неділю скасовані сотні авіарейсів, найбільше – у московському Шереметьєво та петербурзькому Пулково.

Джерела: повідомлення "Росавіації" у Telegram, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Наразі тимчасово не обслуговують рейси таких аеропортів: Іваново (Південний), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) і Тамбов (Донське).

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Станом на вечір 6 липня у московському аеропорту Шереметьєво скасовано 171 рейс, у петербурзькому Пулкові – 90 рейсів, а в Нижньому Новгороді – 26.

"Росавіація" запевняє, що ситуація контрольована, однак у великих аеропортах спостерігаються черги пасажирів.

Загалом скасовано близько 287 рейсів, не враховуючи даних з аеропортів, де роботу призупинено повністю.

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Тим часом мер Москви Собянін заявив, що у неділю ввечері російська ППО нібито збила шість дронів, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Оновлено: Вночі 7 липня "Росавіація" повідомила про обмеження в роботі аеропорту Саратова.

Пізніше "Росавіація" інформувала про зняття обмежень у роботі Пулково та аеропорту Саратова.

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