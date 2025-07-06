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Ізраїль вручить 54 тис. повісток ультраортодоксальним студентам

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 21:57
Ізраїль вручить 54 тис. повісток ультраортодоксальним студентам
wikipedia.org

Ізраїльська армія планує вручити 54 тисячі повісток студентам-ультраортодоксам, які навчаються в релігійних семінаріях. Це відбудеться після рішення Верховного суду країни, який скасував багаторічні звільнення цієї категорії громадян від військової служби.

Джерело: Reuters

Деталі: ультраортодоксальні партії в коаліції прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу шукають компроміс, аби мінімізувати наслідки рішення суду. Лідери громади стурбовані тим, що служба поряд зі світськими ізраїльтянами, зокрема жінками, може загрожувати релігійній ідентичності студентів.

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Військова служба в Ізраїлі обов’язкова для більшості євреїв із 18 років і триває від 24 до 32 місяців, із подальшою резервною службою. Араби, які складають близько 21% населення країни, переважно звільнені від обов’язкового призову.

Армія пообіцяла створити умови, що враховуватимуть спосіб життя ультраортодоксів, а також розробити додаткові програми для їхньої інтеграції. Повістки планують розіслати вже цього місяця.

Питання звільнення від служби стало ще гострішим, оскільки в останні роки збройні сили Ізраїлю зазнають значного навантаження через одночасні конфлікти з ХАМАС у Газі, "Хезболлою" в Лівані, хуситами в Ємені та Іраном.

Ізраїль
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