Ізраїльська делегація вирушила до Катару для участі в переговорах про припинення вогню
Ізраїль у неділю направив переговорну делегацію до Катару для непрямих перемовин із угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників і досягнення перемир’я.
Джерело: The Time of Israel
Деталі: Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зазначила при цьому, що угруповання висунуло кілька "неприйнятних" поправок до проєкту угоди, який підтримують США та Ізраїль.
Водночас Нетаньягу готується до візиту у Вашингтон, де у понеділок має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення ситуації в Газі, Ірані та інших питань.
За інформацією посередників, ХАМАС погодився на рамкову угоду, що передбачає звільнення близько половини заручників і половини тіл загиблих протягом 60 днів у кілька етапів.
Проте угруповання вимагає трьох змін:
- продовження переговорів про постійне перемир’я до досягнення остаточної угоди;
- повне відновлення гуманітарної допомоги під егідою ООН;
- відведення армії Ізраїлю на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я у березні.
Канцелярія прем’єра заявила, що ці вимоги неприйнятні для Ізраїлю, але делегація все ж вирушить до Дохи для переговорів.
Нині у секторі Гази утримуються 50 заручників. 12 із них, за даними Ізраїлю, імовірно живі, а 28 вважаються загиблими.
Попри переговори, бойові дії в Газі тривають.