В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
Понеділок, 7 липня 2025, 00:54
У ніч проти 7 липня на тлі загрози ворожих безпілотників в Одесі пролунали вибухи.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", глава Одеської ОВА Олег Кіпер, "Думська"
Деталі: Про вибух стало відомо о 00:50.
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Після цього Кіпер закликав одеситів бути в укриттях.
Місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про роботу ППО в місті.
Пряма мова Кіпера: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"
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Оновлено: О першій ночі, а згодом о 1:42 ЗМІ повідомили про повторні вибухи в Одесі.