В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

У ніч проти 7 липня на тлі загрози ворожих безпілотників в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", глава Одеської ОВА Олег Кіпер, "Думська"

Деталі: Про вибух стало відомо о 00:50.

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Після цього Кіпер закликав одеситів бути в укриттях.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про роботу ППО в місті.

Пряма мова Кіпера: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"

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Оновлено: О першій ночі, а згодом о 1:42 ЗМІ повідомили про повторні вибухи в Одесі.