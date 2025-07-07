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У Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 01:50
У Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 7 липня в Києві працювала ППО на тлі загрози російських ударних безпілотників, зафіксоване падіння уламків БпЛА і пошкодження у двох районах столиці.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова Ткаченка: "Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!"

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Деталі: Через загрозу російських дронів у Києві повітряну тривогу оголосили о 1:37.

Оновлено: Пізніше Ткаченко написав про наслідки атаки у Деснянському районі. За його попередніми даними, там впали частини збитого БпЛА.

О 2:15 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

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О 2:24 Ткаченко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені вікна в нежитловій будівлі. 

Також Ткаченко інформував про пошкодження в Соломʼянському районі.

Пряма мова Ткаченка: "У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих".

КиївППОбезпілотники
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