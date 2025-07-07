У Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
У ніч проти 7 липня в Києві працювала ППО на тлі загрози російських ударних безпілотників, зафіксоване падіння уламків БпЛА і пошкодження у двох районах столиці.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко
Пряма мова Ткаченка: "Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!"
Деталі: Через загрозу російських дронів у Києві повітряну тривогу оголосили о 1:37.
Оновлено: Пізніше Ткаченко написав про наслідки атаки у Деснянському районі. За його попередніми даними, там впали частини збитого БпЛА.
О 2:15 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
О 2:24 Ткаченко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені вікна в нежитловій будівлі.
Також Ткаченко інформував про пошкодження в Соломʼянському районі.
Пряма мова Ткаченка: "У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих".