Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
Понеділок, 7 липня 2025, 06:54
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1100 російських військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб
- танків – 10995 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 22963 (+7) од.
- артилерійських систем – 29993 (+33) од.
- РСЗВ – 1432 (+2) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54370 (+118) од.
- спеціальної техніки – 3927 (+2) од.