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Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 06:54
Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1100 російських військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб
  • танків – 10995 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 22963 (+7) од.
  • артилерійських систем – 29993 (+33) од.
  • РСЗВ – 1432 (+2) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54370 (+118) од.
  • спеціальної техніки – 3927 (+2) од.

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