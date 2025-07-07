Укрзалізниця повідомила про затримання 12 потягів: обірвалась контактна мережа
Понеділок, 7 липня 2025, 07:50
12 потягів курсують з затримкою від 19 хв до понад 3 години через обрив контактної мережі у Хмельницькій області.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Деталі: Станом на 7:00 курсують з затримкою потяги:
Реклама:
- № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ – Суми, Чернігів +1.44;
- № 22/104 Львів – Харків, Краматорськ +3.16;
- № 74 Перемишль – Харків +2.51;
- № 81 Київ – Чоп +2.20;
- № 705 Київ – Перемишль +2.50;
- № 12 Львів – Одеса +2.23;
- №11 Одеса – Львів +1.46;
- №59/57 Київ – Ужгород, Ясіня +2.20;
- №26/136 Одеса – Ясіня, Чернівці +2.12;
- №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясіня – Київ +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Київ – Перемишль, Мукачево +19 хв.
Що стало причиною обриву контактної мережі в УЗ не уточнили.
Там зазначили, що наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі.
"Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", – повідомили в Укрзалізниці.