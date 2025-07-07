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Росіяни атакували Покровський та Лиманський напрямки 90 разів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 липня 2025, 08:22
Росіяни атакували Покровський та Лиманський напрямки 90 разів – Генштаб
Фото: 10 Гірсько- штурмова бригада, Сухопутні війська

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація – на Покровському та Лиманському напрямках, які росіяни атакували 90 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із  реактивних систем залпового вогню.

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Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

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На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

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