Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирували масштабні пожежі, 5 постраждалих

П’ятеро людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині уночі 7 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно".

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Деталі: За словами Лисака, у Нікопольському районі пошкоджено 2 приватні будинки і господарську споруду. Крім того, горіла гімназія. Пожежу вже загасили.

Дронами загарбники атакували й Маломихайлівську громаду Синельниківського району – там постраждали жінка і два чоловіки. Також виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні та понівечене сільськогосподарське підприємство.

фото ДСНС

Згодом у ДСНС уточнили, що житлові будинки горіли у селі Просяне.

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фото ДСНС

"Вогнем (було – ред.) охоплено 1500 м.кв. житлових будівель. Пожежу ліквідовано. Попередньо постраждали троє людей", – повідомили у службі.