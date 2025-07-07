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РФ атакувала ракетами та понад сотнею дронів: ППО знешкодила 75 БпЛА, є влучання

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 липня 2025, 09:43
РФ атакувала ракетами та понад сотнею дронів: ППО знешкодила 75 БпЛА, є влучання
фото: 41 омбр, Сухопутні війська

У ніч на 7 липня росіяни атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Станом на 9.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

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58 — збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено, або подавлено РЕБ.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

ППОбезпілотникиракетний удар
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