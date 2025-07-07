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Безпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї та НПЗ у Краснодарському краї

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 липня 2025, 10:29
Безпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї та НПЗ у Краснодарському краї
ілюстративне фото Getty Images

7 липня у Московській області безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод, а на Ільїнський НПЗ у Краснодарському краї впали уламки БпЛА.  

Джерело: голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram, Astra, оперштаб Краснодарського краю у Telegram

Пряма мова Коваленка: "В московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння".

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Деталі: За його словами, це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами.

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Також оперштаб Краснодарського краю повідомили про падіння уламків безпілотника на території одного з технологічних цехів Ільського НПЗ у Сіверському районі.

Місцева влада заявляє, що загорянь, видимих пошкоджень і постраждалих немає, однак на місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Росіябезпілотники
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