Безпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї та НПЗ у Краснодарському краї

7 липня у Московській області безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод, а на Ільїнський НПЗ у Краснодарському краї впали уламки БпЛА.

Джерело: голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram, Astra, оперштаб Краснодарського краю у Telegram

Пряма мова Коваленка: "В московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння".

Реклама:

Деталі: За його словами, це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами.

Жители Подмосковья сообщают об атаке на химзавод



Атакован Краснозаводский химический завод, пишут жители Краснозаводска в местных чатах.



Подтверждения этой информации пока нет.



Краснозаводский химический завод специализируется на средствах защиты летателтных аппаратов,… pic.twitter.com/NpDjSIiHxX — ASTRA (@astrapress_ru) July 7, 2025

РЕКЛАМА:

Також оперштаб Краснодарського краю повідомили про падіння уламків безпілотника на території одного з технологічних цехів Ільського НПЗ у Сіверському районі.

Місцева влада заявляє, що загорянь, видимих пошкоджень і постраждалих немає, однак на місці працюють спеціальні та екстрені служби.