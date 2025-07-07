БпЛА атакували Запоріжжя: постраждала будівля університету, житлові будинки, 17 поранених

Вранці у понеділок російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, в результаті чого, станом на 13 годину 17 людей поранені, також є руйнування і влучання поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, Повітряні сили, Сухопутні війська

Пряма мова Федорова: Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!"

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Деталі: Пізніше голова ОВА повідомив, що, попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА. "Атака продовжується", - заначив він.

Федоров уточнив, що ворог завдав 6 ударів "Шахедами". Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

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Оновлено: Сухопутні війська повідомили, що 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначили військові.

Станом на 13 годину кількість постраждалих від ворожого удару, за даними ОВА, зросла до 17 осіб.



"Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження", - зазначив Федоров.