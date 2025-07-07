Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

БпЛА атакували Запоріжжя: постраждала будівля університету, житлові будинки, 17 поранених

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 липня 2025, 10:48
БпЛА атакували Запоріжжя: постраждала будівля університету, житлові будинки, 17 поранених
фото: Запорізька ОВА

Вранці у понеділок російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, в результаті чого, станом на 13 годину 17 людей поранені, також є руйнування і влучання поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, Повітряні сили, Сухопутні війська

Пряма мова Федорова: Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!"

Реклама:

Деталі: Пізніше голова ОВА повідомив, що, попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА. "Атака продовжується", - заначив він.

 
 
 

Федоров уточнив, що ворог завдав 6 ударів "Шахедами". Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Сухопутні війська повідомили, що 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначили військові.

Станом на 13 годину кількість постраждалих від ворожого удару, за даними ОВА, зросла до 17 осіб.

"Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження", - зазначив Федоров.

 

Запоріжжябезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРФ атакує "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни вранці вдарили по ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі, поранена жінка
Зеленський підтвердив загибель комбрига Захаревича через удар РФ по Гуляйполю
Останні новини
03:17
ЄС розглядає можливість створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро – ЗМІ
02:49
оновленоРФ атакує "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
02:07
На Київщині внаслідок російської атаки постраждала жінка, її госпіталізували – ОВА
01:53
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
00:51
Росіяни 137 разів атакували українські позиції: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб
00:13
Київ і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО
23:52
баскетболЗірковий лідер "Індіани" та збірної США пропустить наступний сезон через важку травму у фіналі НБА
23:01
Глава МЗС дав пораду, як сприймати новини зі США
22:45
Шмигаль обговорив з новим премʼєром Румунії двосторонню співпрацю
22:40
Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: