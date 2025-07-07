Частка китайської електроніки в "Шахедах" зросла до 65% – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони відзначає тенденцію заміни західних компонентів у російських ударних БПЛА китайськими.
Джерело: ГУР у відповіді на запит "Донбас Реалії"
Деталі: Зокрема, в БПЛА "Герань-2" (одна з назв "Шахеда" в РФ), виявлених у травні цього року, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%, вперше витіснивши комплектуючі США на друге місце. На третьому – швейцарська електроніка.
З-поміж іншого на ударних безпілотниках російського виробництва здійснюється заміна завадозахищених антен супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів РЕБ та з більшою кількістю антенних елементів. Замість чотирьох та восьми фіксується встановлення 12 і 16 елементів.
"Одна із новинок – використання у складі БПЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони", – розповів виданню представник ГУР.
За його словами, розширюється і номенклатура бойових частин. Зокрема, є випадки застосування дронів "Герань-2" з системою скидання касетних елементів уповільненої дії. Збільшується вага самої БЧ російського та іранського виробництва до 90 кілограмів.
Зафіксовано заходи з підвищення класу вологозахищеності ударних БПЛА для їх ефективного застосування у складних погодних умовах. А також зафіксовано випробування версії ударного БПЛА "Герань-3" з реактивним двигуном.
Передісторія:
- Після чергової масованої атаки російських дронів на Київ 4 липня Служба безпеки України оприлюднила фото компонентів китайського виробництва, виявлених у російському дроні "Герань". На приведеному фото корпусного елемента російського дрона викарбувана дата "23.05.2025", яка може свідчити точну дату виробництва цього агрегата.
- Очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що це – іронія долі, оскільки компоненти китайського вирбництва було виявлено після чергової повітряної атаки на Україну, коли будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по місту.
- Президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО 24 червня заявив, що жоден важливий російський вид озброєння не виробляється без компонентів, обладнання чи матеріалів з-за кордону.