Частка китайської електроніки в "Шахедах" зросла до 65% – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони відзначає тенденцію заміни західних компонентів у російських ударних БПЛА китайськими.

Джерело: ГУР у відповіді на запит "Донбас Реалії"

Деталі: Зокрема, в БПЛА "Герань-2" (одна з назв "Шахеда" в РФ), виявлених у травні цього року, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%, вперше витіснивши комплектуючі США на друге місце. На третьому – швейцарська електроніка.

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З-поміж іншого на ударних безпілотниках російського виробництва здійснюється заміна завадозахищених антен супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів РЕБ та з більшою кількістю антенних елементів. Замість чотирьох та восьми фіксується встановлення 12 і 16 елементів.

"Одна із новинок – використання у складі БПЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони", – розповів виданню представник ГУР.

За його словами, розширюється і номенклатура бойових частин. Зокрема, є випадки застосування дронів "Герань-2" з системою скидання касетних елементів уповільненої дії. Збільшується вага самої БЧ російського та іранського виробництва до 90 кілограмів.

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Зафіксовано заходи з підвищення класу вологозахищеності ударних БПЛА для їх ефективного застосування у складних погодних умовах. А також зафіксовано випробування версії ударного БПЛА "Герань-3" з реактивним двигуном.

Передісторія: