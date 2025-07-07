Жінка напідпитку в’їхала в блокпост на Закарпатті: загинув прикордонник

В ніч на 7 липня поблизу населеного пункту Перечин на Закарпатті, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув прикордонник Чопського загону — майстер-сержант Володимир Скловський.

Джерело: Держприкордонслужба, Нацполіція

Деталі: Прикордонники зазначають, що військовослужбовець ніс службу у складі прикордонного наряду на контрольному посту.

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Близько 04:30 легковий автомобіль BMW X5 української реєстрації виїхав із зустрічної смуги на ту, біля якої несли службу прикордонники, та наїхав на бетонну споруду. Внаслідок наїзду водійка позашляховика, 53-річна жителька міста Перечин з ознаками алкогольного сп’яніння, завдала старшому прикордонного наряду важких травм, від яких він згодом помер у лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Нацполіції. Водійку затримали, від проходження огляду на стан сп’яніння на місці пригоди вона відмовилася. Жінка також отримала травми, тож її доставили до медичного закладу, у якому вона перебуває під цілодобовою охороною.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Майстер-сержанту Скловському на момент загибелі було 45 років, 27 з яких він віддав службі у ДПСУ. Володимир був учасником бойових дій, має відзнаку президента України "За участь в АТО" та відомчі нагороди, зазначають у ДПСУ. Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей.