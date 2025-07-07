Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Миколаївщині на місці зберігання боєприпасів виникла пожежа – лунають вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 7 липня 2025, 14:10
На Миколаївщині на місці зберігання боєприпасів виникла пожежа – лунають вибухи
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 7 липня у Миколаївській області спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів, внаслідок чого пролунали вибухи.

Джерело: Сили оборони Півдня в Telegram

Дослівно пресслужба: "7 липня близько 10:00 в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів… Відбувається поодинока детонація".

Реклама:

Деталі: Причина пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося через горіння сухої трави.

"На місці події працюють підрозділи ДСНС. Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано", – повідомили у Силах оборони Півдня.

Там також зазначили, що склад розташований поза межами населених пунктів, тож загрози місцевому населенню немає. При цьому Сили оброни Півдня закликали мешканців залишатись у безпечному місці.

"Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі", – йдеться в повідомленні.

Миколаївська областьвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
Порно-петиція дійшла до Зеленського: президент дав відповідь
фотоНа Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція
ЗМІ: Трамп пообіцяв Україні десяток ракет для Patriot і тисне на Мерца, щоб той продав батарею
Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ
Усі новини...
Миколаївська область
Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині – убили чоловіка
На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру
Окупанти ударили по Миколаївщині – убили чоловіка і поранили жінку
Останні новини
20:12
Законопроєкт Трампа дав "космічні" пільги Маску та Безосу
20:11
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
20:07
Президент Литви: агресивні наміри Росії – не риторика, а реальність
19:55
Фондовий ринок відреагував на відтермінування мит Трампа
19:50
Мало першокласників і нові правила "дистанційки": омбудсменка назвала причини закриття та укрупнення шкіл
19:47
Ле Пен звернулась до ЄСПЛ через заборону балотуватись у президенти Франції
19:44
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
19:40
В Італії знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла минулого тижня
19:28
Посадовець Державного космічного агентства отримав 15 років тюрми за співпрацю з росіянами
19:27
Іран заперечив, що просив США про зустріч після ударів по своїх ядерних обʼєктах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: