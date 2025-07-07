На Миколаївщині на місці зберігання боєприпасів виникла пожежа – лунають вибухи

Вранці 7 липня у Миколаївській області спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів, внаслідок чого пролунали вибухи.

Джерело: Сили оборони Півдня в Telegram

Дослівно пресслужба: "7 липня близько 10:00 в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів… Відбувається поодинока детонація".

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Деталі: Причина пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося через горіння сухої трави.

"На місці події працюють підрозділи ДСНС. Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано", – повідомили у Силах оборони Півдня.

Там також зазначили, що склад розташований поза межами населених пунктів, тож загрози місцевому населенню немає. При цьому Сили оброни Півдня закликали мешканців залишатись у безпечному місці.



"Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі", – йдеться в повідомленні.