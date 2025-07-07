Російський дрон убив двох мирних мешканців Сумщини

Внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинули двоє мешканців Хотінської громади на Сумщині.

Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Деталі: Попередньо, чоловіки 60 та 48 років отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА.

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Тіла загиблих виявили 7 липня на місці атаки.

Пряма мова: "Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини".