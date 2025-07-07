З осені нідерландські F-35 захищатимуть шляхи постачань допомоги Україні в Польщі
Понеділок, 7 липня 2025, 15:56
Нідерланди восени відправлять свої винищувачі F-35 для патрулювання повітряного простору Польщі, й зокрема для захисту шляхів постачань військової допомоги Україні.
Джерело: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в соцмережі Х, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією будуть патрулювати повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України".
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Деталі: Таким чином нідерландські F-35 приєднаються до Норвегії, яка раніше оголосила про розгортання своїх винищувачів у Польщі.
Що передувало: З грудня 2024 року для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.