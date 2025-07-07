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В РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту, якого звільнили вранці

Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 16:38
В РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту, якого звільнили вранці
Роман Старовойт, фото: РИА Новости

Колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта у день його відставки знайшли мертвим. Джерела різних телеграм-каналів повідомляють, що той наклав на себе руки.

Джерело: слідчий комітет РФ, телеграм-канали Shot і Mash, прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Слідчий комітет РФ підтвердив смерть Старовойта. Там повідомили, що тіло ексміністра з вогнепальним пораненням виявили в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі. Слідчі РФ стверджують, що з'ясовують обставини його загибелі.

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За даними телеграм-каналів, поруч із тілом знайшли вогнепальну зброю, а попередня причина самогубства Старовойта - ймовірна кримінальна справа щодо порушень під час будівництва фортифікацій у Курській області.

За даними Mash, підписи Старовойта стоять під рішенням оперштабу регіону дозволити корпорації розвитку Курської області витратити 19 млрд рублів і самій визначати субпідрядників.

Крім того, слідство перевіряє можливу причетність Старовойта до порушень у сфері закупівель медикаментів для лікарень області та до "провальної транспортної реформи" в Курську, в рамках якої не відремонтували трамвайні колії і не поставили нові вагони.

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На Старовойта дав свідчення ексглава Курської області Олексій Смирнов, заарештований у справі про розкрадання 1 млрд рублів. Це ж зробили ексгендиректор корпорації Володимир Лукін і колишній курський депутат Максим Васильєв, який займався будівельним бізнесом. Обидва зараз перебувають у СІЗО.

Правитель РФ Володимир Путін відправив Старовойта у відставку вранці 7 липня.

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