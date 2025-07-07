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Міністри ЄС обговорять допомогу Україні у разі, якщо війна триватиме і в 2026 році – ЄП

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 17:41
Міністри ЄС обговорять допомогу Україні у разі, якщо війна триватиме і в 2026 році – ЄП
Фото: Getty Images

У понеділок, 7 липня, напередодні засідання Ради ЄС з економіки та фінансів (EcoFin) міністри економіки та фінансів держав-членів Європейського Союзу під час вечері у Брюсселі обговорять підтримку України у разі, якщо війна триватиме і в 2026 році.

Джерело: на умовах анонімності один з дипломатів ЄС, обізнаний з порядком денним неформальної зустрічі, у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Перед засіданням Ради ЄС EcoFin європейські міністри зберуться на вечерю на запрошення Данії, яка зараз головує у Євросоюзі, під час якої обговорюватимуть фінансову допомогу ЄС Україні у поточному та наступних роках.

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"Сьогодні ввечері у Брюсселі, перед засіданням Ради EcoFin, відбудеться вечеря, організована данським головуванням, під час якої міністри обговорять підтримку України. Вже є певні виділені фінансові ресурси для України на коротко- та середньострокову перспективу, але на цьому етапі важливо обговорити фінансування України в майбутньому, зокрема з огляду на обмежену спроможність Києва брати на себе додаткові боргові зобов’язання", – повідомив європейський дипломат.

Він уточнив, що міністри наразі не прийматимуть якихось конкретних рішень: йдеться про неформальне обговорення питань можливого додаткового фінансування для України – "особливо якщо війна триватиме і далі, в 2026 році".

"Це спроба завчасно обговорити питання, які неминуче постануть. Фінансування для України передбачене на 2025 рік і значною мірою покриває 2026 рік. Але, якщо війна триватиме, на певному етапі виникне потреба в подальшому фінансуванні", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

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Нагадаємо, що  програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки. 

Також у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.

ЄСдопомога Українівійна
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