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Зеленський анонсував зустріч "коаліції рішучих" у Римі

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 18:07
Зеленський анонсував зустріч коаліції рішучих у Римі
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в Х

Деталі: Глава держави сказав, що в розмові з британським премʼєром скоординував спільну дипломатичну роботу та обговорив "очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів".

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"Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", – додав він.

Нагадаємо, раніше французька сторона анонсувала зустріч у форматі "коаліції рішучих", але зазначала, що вона відбудеться в межах саміту Британії та Франції в Лондоні.

Імовірно, анонсована президентом зустріч відбудеться на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня.

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Також, за словами Зеленського, британський премʼєр висловив співчуття через останні масовані обстріли Росії та обговорив додаткове фінансування "вже цього місяця" для виробництва дронів в Україні.

"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", – підсумував президент.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Великою Британією заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Але коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.

ЗеленськийЄвропадопомога Україні
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