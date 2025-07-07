У вівторок в Україну прийде сильна спека

У вівторок 8 липня на території України очікується сильна спека до 39°, а також короткочасні дощі і грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі. Температура вночі там становитиме 15-20° (в Карпатах 12-17°), вдень 26-31°.

Реклама:

На решті території в цей день без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-39°, у північних та Вінницькій областях 29-34°.

У Києві у вівторок, 8 липня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 8 липня була зафіксована на позначці 35,0° в 1999р., найнижча вночі – на позначці 8,3° вище ноля в 1887 та 1912 роках.