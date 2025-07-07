Група бійців ССО зайшла з тилу на позицію окупантів на кордоні з РФ
Понеділок, 7 липня 2025, 19:18
Група операторів одного з підрозділів ССО провела наліт на позицію окупантів поблизу кордону з Росією.
Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
Дослівно: "Кордон, дощ та скупчення противника – не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України.
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Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів.
Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ".
Деталі: В ССО додали, що завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети: "Результат – знищення живої сили противника, трофеї та безцінний бойовий досвід".
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