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Група бійців ССО зайшла з тилу на позицію окупантів на кордоні з РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 19:18
Група бійців ССО зайшла з тилу на позицію окупантів на кордоні з РФ
скриншот

Група операторів одного з підрозділів ССО провела наліт на позицію окупантів поблизу кордону з Росією.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Кордон, дощ та скупчення противника – не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів.

Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ".

Деталі: В ССО додали, що завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети: "Результат – знищення живої сили противника, трофеї та безцінний бойовий досвід".

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ССОкордонРосія
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