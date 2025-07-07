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Президентка Єврокомісії заявила, що вотум недовіри проти неї ініціювали "антивакси і апологети Путіна"

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 19:42
Президентка Єврокомісії заявила, що вотум недовіри проти неї ініціювали антивакси і апологети Путіна
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото Getty images

Голосування щодо вотуму недовіри Європейської комісії у Європейському парламенті ініціювали радикальні екстремістські партії та політики, від антивакцинаторів до захисників Путіна, для того, щоб поляризувати європейське суспільство.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті у Страсбурзі увечері 7 липня, "Європейська правда"

Деталі: Урсула фон дер Ляєн переконана, що голосування проти неї у Європарламенті ініціювали політики-радикали, які хочуть розділити Європу.

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"Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнуть поляризувати наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що в них є відповіді. Але є безліч доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або деінде", – заявила фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті.

Вона наголосила, що це рухи, підживлені теоріями змови: "від антивакцинаторів до апологетів Путіна". 

"Достатньо лише поглянути на деяких підписантів цієї резолюції, щоб зрозуміти, що я маю на увазі", – пояснила президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн наголосила, що не допустить, щоб плани цих політичних сил реалізувалися.

"Ще одна груба спроба вбити клин між нашими інституціями, між проєвропейськими, продемократичними силами цього парламенту, і ми ніколи не можемо дозволити, щоб це сталося. Ми ніколи цього не допустимо", – заявила вона.

"Ми можемо піти за паном Піпереа у світ змов і нібито зловісних інтриг, які він приписує так званому Брюсселю. Або ж ми можемо чітко назвати речі своїми іменами", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 липня у Страсбурзі Європейський парламент розглядає вотум недовіри Європейській комісії. А у четвер, 10 липня, проведе відповідне голосування про недовіру президентці Урсулі фон дер Ляєн та усьому чинному складу Єврокомісії.

Ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпереа з румунської ультраправої партії AUR. Вона зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

Водночас, як уже повідомляла "ЄвроПравда", голосування навряд чи призведе до відставки глави Єврокомісії: достатньої підтримки вотуму недовіри серед євродепутатів немає.

ЄврокомісіяПутін
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