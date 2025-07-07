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Британія наклала санкції проти 2 людей через використання Росією хімічної зброї в Україні

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 20:22
Британія наклала санкції проти 2 людей через використання Росією хімічної зброї в Україні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Велика Британія 7 липня оновила список осіб, проти яких запровадила санкції через використання хімічної зброї, додавши до нього двох людей та одну організацію з Росії.

Джерело: "Європейська правда", зміни на сайті британського уряду

Деталі: Під санкції Британії потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії, а також начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Алексей Ртіщев і його заступник Андрей Марченко.

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Як пояснила британська сторона, Науково-дослідний інститут прикладної хімії надав російській армії ручні хімічні гранати, які ті використовували проти військових Сил оборони України.

А Ртіщев та Марченко  "брали участь у передачі та використанні хімічної зброї в Україні", ідеться в поясненні уряду Британії.

 

У жовтні 2024 року Британія вже запроваджувала санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку із застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.

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Нещодавно стало відомо, що нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Велика Британіясанкціїросійсько-українська війнаРосія
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