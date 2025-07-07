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Зеленський провів Ставку: Треба ще більше дронів

Альона Мазуренко Понеділок, 7 липня 2025, 20:53
Зеленський провів Ставку: Треба ще більше дронів
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів 7 липня засідання Ставки, де обговорили необхідність значно більше використовувати на фронті всі типи безпілотників.

Джерело: звернення Зеленського 7 липня

Дослівно: "Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою.

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Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення".

Деталі: Також він повідомив, що на Ставці обговорювали роботу щодо протидії ударам РФ із повітря.

Зокрема, про – системи ППО, ракети до них, дронова ППО. За його словами, наразі ППО це головний пріоритет.

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Також Україна готує нові домовленості з партнерами: "Розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів і заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями".

Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами, щоб виробництво і в них у країнах працювало максимально: "Ми працюємо з усіма лідерами та з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом".

Також він розповів про роботу з американською стороною для відповідних рішень щодо "Patriot" і ракет до них: "Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі".

Президент повідомив, що доручив міністру оборони України готувати наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже обговорив у понеділок кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером: "Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості".

Зеленськийставкабезпілотники
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