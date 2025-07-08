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Генштаб: Українські захисники відбили 137 атак ворога, з них 46 на Покровському напрямку

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 01:02
Генштаб: Українські захисники відбили 137 атак ворога, з них 46 на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 7 липня Збройні сили України відбили 137 атак російських окупаційних військ. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Лиманському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Від початку доби російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій українських захисників та населених пунктів.

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Деталі: Протягом дня на Покровському напрямку окупанти 46 разів атакували позиції Сил оборони України поблизу 13 населених пунктів, зокрема Миролюбівки, Мирного, Лисівки та у напрямку населених пунктів Удачне, Попів Яр, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. 

Дослівно: "Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 78 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили автомобіль, десять мотоциклів, два квадроцикли, дві артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію візуального спостереження "Муром-М", два термінали супутникового зв’язку та три антени управління БпЛА. Крім того, уражено два автомобілі, мотоцикл та чотири артилерійські системи".

Деталі: Протягом доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шести авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Торецькому і Сіверському напрямках відбулося по три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Григорівки та Виїмки.

На Куп’янському та Гуляйпільському напрямках ворог здійснив по дві спроби наступу в районі Голубівки і Загризового, а також поблизу Малинівки.

З початку доби на Краматорському напрямку українські захисники відбили пʼять атак ворога біля Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштабросійсько-українська війна
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