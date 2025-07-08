Трамп оголосив про запровадження нових тарифів на імпорт із низки країн

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифів на імпорт товарів із 15 країн. Тарифи почнуть діяти з 1 серпня 2025 року та сягатимуть 40%.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, де опублікував листи до лідерів держав, що потрапили під дію тарифів.

Деталі: У своїх листах Трамп зазначив, що США вирішили продовжувати економічну співпрацю з цими країнами, незважаючи на "значний торговельний дефіцит". Водночас подальші торговельні відносини, за словами Трампа, мають відбуватися "на більш збалансованих і справедливих умовах торгівлі".

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Згідно з оголошеними планами, з 1 серпня 2025 року на всі без винятку товари з перелічених країн почнуть діяти такі тарифи:

Японія, Південна Корея, Казахстан, Малайзія, Туніс – 25%;

Південно-Африканська Республіка, Боснія і Герцеговина – 30%;

Індонезія – 32%;

Бангладеш, Сербія – 35%;

Таїланд та Камбоджа – 36%;

Лаос та Мʼянма – 40%.

Водночас, як зазначено в листах, якщо країни вирішать будувати чи виробляти продукцію на території США, тарифи не застосовуватимуться. Трамп також пообіцяв "зробити все можливе, щоб швидко, професійно та в робочому порядку надати всі необхідні дозволи" для таких інвестицій.

Пряма мова: "Якщо ж з будь-якої причини ви вирішите підвищити свої тарифи, то будь-яке таке підвищення буде додано до наших тарифів. Прошу зрозуміти, що ці тарифи є необхідними для виправлення багаторічних наслідків мит, нетарифних обмежень і торговельних бар’єрів, які призвели до неприпустимих торговельних дефіцитів Сполучених Штатів".

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