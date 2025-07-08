Через штормову погоду на Закарпатті та за кордоном Укрзалізниця змінює графік низки поїздів

Штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині призвели до суттєвих змін у графіку руху міжнародних та внутрішніх пасажирських поїздів. Частину рейсів затримують, а пасажирів з-за кордону підвозять до України резервними автобусами.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: В компанії повідомили, що через негоду залізничні компанії Угорщини та Словаччини змушені затримати рейси:

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№143/750 з Відня та Будапешта;

№617/964 з Братислави.

Пасажирів з міст Дебрецен (Угорщина) та Кошице (Словаччина) доставлять до кордону резервними автобусами. Потім їх підбере поїзд Укрзалізниці №28 у Чопі. Час затримки та подальшого відправлення буде визначено після прибуття автобусів та в координації диспетчерів трьох країн. У компанії попереджають, що можливі й подальші зміни залежно від ситуації, насамперед в Угорщині.

Крім цього, негода пошкодила контактну мережу поблизу Баркасова та Сколе. Унаслідок цього очікуються затримки наступних рейсів:

№9 Київ – Будапешт;

№82 Чоп – Київ;

№14 Солотвино – Київ;

№38 Мукачево – Одеса;

№749 Київ – Чоп (з безпересадковими вагонами на Відень).

"Усі відхилення від графіку ми традиційно збираємо на порталі uz-vezemo. Приносимо вибачення за всі незручності та не спиняємо рух – довеземо всіх безпечно", – підкреслює пресслужба компанії.