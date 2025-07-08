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У передмісті Миколаєва внаслідок російського обстрілу поранено чоловіка – ОВА

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 05:13
У передмісті Миколаєва внаслідок російського обстрілу поранено чоловіка – ОВА
Фото: Getty Images

В результаті обстрілу російськими військами передмістя Миколаєва поранено 51-річного чоловіка.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки по передмістю Миколаєва поранено 51-річного чоловіка. Його госпіталізували. 

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Обстріл також спричинив пожежу. На місці працюють відповідні служби.

Передісторія: 

  • За інформацією Повітряних сил України, приблизно о 2:30 ночі було зафіксовано групу ударних БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

Миколаївжертвиобстрілбезпілотники
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