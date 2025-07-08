У передмісті Миколаєва внаслідок російського обстрілу поранено чоловіка – ОВА
Вівторок, 8 липня 2025, 05:13
В результаті обстрілу російськими військами передмістя Миколаєва поранено 51-річного чоловіка.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки по передмістю Миколаєва поранено 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.
Реклама:
Обстріл також спричинив пожежу. На місці працюють відповідні служби.
Передісторія:
- За інформацією Повітряних сил України, приблизно о 2:30 ночі було зафіксовано групу ударних БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.