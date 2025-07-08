В Мексиці грабіжники викрали 33 тонни золотого і срібного концентрату

У Мексиці озброєні грабіжники пограбували вантажівку компанії Grupo Minero Bacis, викравши 33 тонни золотого і срібного концентрату на мільйони долларів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У компанії зазначили, що інцидент стався під час транспортування вантажу до тихоокеанського порту Мансанільйо. Озброєні грабіжники заблокували вантажівку двома білими автомобілями, після чого напали на водія і супроводжуючих охоронців та утримували їх у заручниках протягом півтори години.

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Хоча вантажівку вдалося повернути, однак причеп із концентратом золота й срібла – ні, повідомили в компанії.

Хоча точна сума збитків наразі уточнюється, у Grupo Minero Bacis зазначили, що вона сягає мільйонів доларів.

Інцидент відбувся на тлі загального зростання випадків пограбувань на мексиканських автошляхах. За перші два місяці 2025 року кількість таких злочинів зросла більш ніж на третину у порівнянні з 2024 роком, до понад 24 тисяч випадків.