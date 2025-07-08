ЗСУ відмінусували ще понад тисячу окупантів з добу
Вівторок, 8 липня 2025, 07:18
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 070 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння і техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб,
- бойових броньованих машин – 22 967 (+4) од,
- артилерійських систем – 30 034 (+41) од,
- РСЗВ – 1 434 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86) од.
Дані уточнюються.