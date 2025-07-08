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ЗСУ відмінусували ще понад тисячу окупантів з добу

Ірина БалачукВівторок, 8 липня 2025, 07:18
ЗСУ відмінусували ще понад тисячу окупантів з добу
ілюстративне фото Генштабу

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 070 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння і техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб,
  • бойових броньованих машин – 22 967 (+4) од,
  • артилерійських систем – 30 034 (+41) од,
  • РСЗВ – 1 434 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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