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Росіяни за ранок убили 1 і поранили 9 людей у Херсоні: атакували з дронів

Ірина БалачукВівторок, 8 липня 2025, 11:05
Росіяни за ранок убили 1 і поранили 9 людей у Херсоні: атакували з дронів
Фото ілюстративне з Getty images

Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення Херсона з безпілотників – лише за ранок 1 людину убили та ще 9 поранили.

Джерело: Херсонська ОВАХерсонська МВА та Херсонська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "8 липня близько 5:00 ранку у Херсоні військові російської армії скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху снаряду загинув 66-річний водій, який перебував всередині".

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Деталі: За цим фактом відкрили провадження.

В ОВА додали, що близько 4:20 під удар потрапили двоє чоловіків, 32 та 34 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. Одного постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості, другий – лікуватиметься амбулаторно. 

Близько 5:10 ранку загарбники скинули вибухівку на жінку 1960 року народження – вона отримала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Наразі за її життя борються лікарі.

Доповнено: Пізніше у Херсонській МВА повідомили, що близько 8:30 росіяни атакували з дрона автівку у середмісті Херсон, внаслідок чого постраждали 51-річна жінка та 50-річний чоловік. Їх з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями госпіталізували.

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Також поліція доставила до лікарні 64-річного херсонця, якого окупанти близько 9:00 атакували з дрона у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Ще одну жительку Херсона окупанти атакували з дрона близько 09:30. У 69-річної жінки – вибухова травма та уламкові поранення ноги.

Близько 09:50 росіяни знову вдарили з БпЛА по центральній частині Херсона, внаслідок чого постраждали дві жінки 54 та 50 років та 75-річний чоловік, які в момент атаки перебували біля магазину. У всіх них вибухові травми.  

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Херсонська областьбезпілотники
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