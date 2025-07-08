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Окупанти атакували дронами Миколаївщину: горіли дачні будинки, постраждав чоловік

Ірина БалачукВівторок, 8 липня 2025, 07:49
Окупанти атакували дронами Миколаївщину: горіли дачні будинки, постраждав чоловік
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина дістала поранення, а також горіли дачні будинки внаслідок російської атаки безпілотниками у Миколаївській області вночі 8 липня.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова очільника області: " 8 липня…з 02:10 по 02:32 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" Веснянську громаду. Внаслідок чого в с. Надбузьке поранено 51-річного чоловіка".

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Деталі: Кім дода, що стан постраждалого – стабільно важкий.

Також через російську атаку горіли два дачних будинки і суха трава. Пожежі уже загасили.

Миколаївська областьбезпілотникипожежа
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