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Повітряні сили: РФ атакувала 54 дронами та ракетами, є влучання у 5 локаціях

Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 08:09
Повітряні сили: РФ атакувала 54 дронами та ракетами, є влучання у 5 локаціях
фото: командування Повітряних сил

У ніч на 8 липня російські загарбники атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Станом на 8.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та півдні країни.

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26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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