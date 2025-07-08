Повітряні сили: РФ атакувала 54 дронами та ракетами, є влучання у 5 локаціях
Вівторок, 8 липня 2025, 08:09
У ніч на 8 липня російські загарбники атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: Станом на 8.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та півдні країни.
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26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.