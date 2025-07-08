У Києві вранці невідомий застрелив чоловіка, поліція з′ясовує обставини

У вівторок вранці в Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка, який знаходився у салоні автомобіля.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік".

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Деталі: Повідомляється, що від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

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Оновлено. Пізніше в поліції повідомиоли, що особа загиблого встановлена – це 48-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної злочину.